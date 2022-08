Comandante da base da Recom em São Gonçalo fala sobre objetivos da unidade

"Vá para rua, faça um amigo ou prenda um ladrão". Esse é o lema dos policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), que foram instalados, nesta segunda-feira (08) numa Companhia Destacada na Venda da Cruz, em São Gonçalo.

Com cerca de 90 policiais lotados na unidade, a base da Recom na cidade foi inaugurada com o propósito de aumentar a segurança da região, além de garantir a proximidade da polícia com a população.

O 1° Tenente Machado Gomes, comandante da unidade de São Gonçalo recebeu, com exclusividade, a equipe de O SÃO Gonçalo e explicou como a instalação dos policiais na cidade pode afetar diretamente na vida do cidadão.

"Nosso objetivo é realmente seguir nosso lema. Prender criminosos ou ser amigo da sociedade. Nossa presença será constante na região e a população só tem a ganhar. Além dos pontos que continuarão sendo nossos alvos, como a BR-101 e a RJ-104, os bairros de acesso também vão ganhar, já que os moradores vão conviver com nossos policiais circulando com maior frequência", explicou.

O comandante, que está na carreira militar há 16 anos, e já foi subcomandante operacional de Unidades de Policia Pacificadora (UPP), aproveitou para explicar como os militares da Recom são treinados e especializados para integrar o grupo seleto da "filha mais nova" da Polícia Militar.

"Assim como no Bope existe o curso para integrar a equipe, os policiais da Recom fazem cursos e treinamentos de patrulhamento e de controle de multidão. Nossos policiais aprendem a desenvolver e aprimorar, ainda mais, o faro policial. A gente anda o tempo inteiro com atenção e apto para identificar se há risco de um crime, ou uma alteração no local", contou Machado.

Outro ponto de vitória para a população de São Gonçalo é o fato de que policiais da Recom estarão disponíveis 24 horas para apoiar policiais do 7°BPM (São Gonçalo) em caso de chamados de urgência em área deflagrada.

"Não existe área onde a Recom não possa patrulhar, pois estamos treinados para locais deflagrados mesmo. A tropa é treinada para lidar com áreas em conflitos. São treinados para troca de tiros, para arrastão, para ambiente tenso. Nosso efetivo seguirá disponível para atender as solicitações do Batalhão de São Gonçalo e, com isso, bairros de cidades vizinhas, como Itaboraí e Niterói, também tendem a ganhar", garantiu Machado.

Atualmente a ponte de solicitação da população seguirá sendo através do 190, mas se o carro de patrulhamento do 7°BPM (São Gonçalo) não puder atender o chamado sozinhos, os militares do Recom estarão disponíveis para apoiar no acesso aos chamados em área de risco.