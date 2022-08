Moradores de Maricá vivem 'dias de terror' com disputa do tráfico; vídeos

Imagens que circularam nas redes sociais mostram criminosos armados de fuzis e pistolas, com roupas camufladas, andando pelas ruas do Bairro da Amizade - Foto: Reprodução

Após viverem dois dias de terror, presenciando trocas de tiros, criminosos fortemente armados circulando pelas ruas e dois policias baleados, moradores de vários pontos de Maricá estão respirando mais aliviados na manhã deste domingo. Apesar do silêncio, as ruas seguem sendo monitoradas de perto pela Polícia Militar.

A sensação de insegurança já não é algo tão novo aos moradores da cidade, que estão vendo o crescimento do crime organizado na região. Contudo, algo como aconteceu na noite de sexta-feira (05) era algo inimaginável para quem mora por lá.

"Eram muitos homens, com roupas camufladas e armas grandes. Armas bem grandes. Muita coisa rola aqui na boca dos vizinhos. Mas, o que sabemos mesmo é que uma facção nova tentou vir para cá. Foi assustador. A gente "fugiu" da violência do Rio para viver na paz de Maricá e, infelizmente, parece que nenhum lugar do Estado tem paz mais", desabafou uma moradora do centro da cidade.

Nas imagens, os criminosos ainda fazem referência à facção criminosa Comando Vermelho.

Nas imagens, os criminosos ainda fazem referência à facção criminosa Comando Vermelho.

A região, até então controlada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP), passou a ser palco de uma disputa territorial entre as facções.

Para impedir a ação dos criminosos, Policiais Militares realizaram diversas ações em Maricá. Pontos como Inoã, Itaipuaçu e a própria região central da cidade foram ocupadas pelos PMs.

Foram registrados diversos pontos de confronto, e dois policiais acabaram sendo baleados em uma das ações.

Um teve um ferimento leve, foi atendido e liberado no mesmo dia. Porém, o outro policial foi atingido na cabeça. Ele passou por cirurgia, mas segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Além das viaturas policiais padrão, veículos blindados e aeronave participaram das ações na região.

"Foram muitos tiros. Coisa de doido, assustador. Eu nunca imaginei viver isso aqui", relatou um morador em sua rede social.

Segundo o comandante do 12°BPM (Niterói) o patrulhamento segue reforçado na região. Ele também informou que não houve alteração durante essa noite.

Em seu perfil em uma rede social, o prefeito da cidade, Fabiano Horta, lamentou o caso e colocou todo aparato de segurança e de saúde da cidade a disposição para apoiar as policiais civil e militar.