Vendedora é morta com 27 facadas no Morro dos Prazeres

O Portal dos Procurados um programa do Disque Denúncia, divulga nesta sexta-feira (29), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital – DHC – a fim de obter informações que possam levar à identificação de quem participou da morte de Maria do Carmo Ferreira Carvalho, de 56 anos, que foi encontrada morta com 27 facadas, pelo corpo, no Morro dos Prazeres, uma comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro e faz parte do bairro de Santa Teresa.

O crime aconteceu no último domingo (24). Nesta quinta-feira (28), o filho da vítima veio até o Rio de Janeiro para prestar queixa na Delegacia de Homicídios e para liberar o corpo, já que o enterro na capital maranhense.

Maria do Carmo, nasceu no Maranhão e morava no Rio havia sete anos, e trabalhava como vendedora em uma loja de bijuterias na Tijuca, Zona Norte do Rio.

A DHC assumiu o caso e agentes da especializada buscam informações e testemunhas que possam ajudar a identificar a autoria do crime.

Somente nesta semana, outras três mulheres foram mortas em diferentes partes do Rio de Janeiro. Elas foram enterradas nesta quarta-feira (27), vítimas de crime de Feminicídio, modalidade em que a vítima sofre por ser mulher. De janeiro até a presente data, o Disque Denúncia (2253-1177), recebeu 486 informações sobre Violência Contra a Mulher, em seu banco de dados, principalmente, casos de agressões físicas e verbais, e ameaças de morte, sendo que em muitos casos na frente dos filhos.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos na morte de Maria do Carmo, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal