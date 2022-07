Homem é preso e menor apreendido por roubo em São Gonçalo

Um homem foi preso e um menor apreendido na madrugada desta quinta-feira (28) próximo à passarela do Coelho, em São Gonçalo, acusados de roubarem uma lanchonete no Colubandê.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que estavam pela localidade quando foram informados por pedestres que um grupo de suspeitos em um carro modelo Prisma na cor azul e uma motocicleta roubaram os clientes de uma lanchonete e fugiram para a RJ-104.

Os agentes realizavam patrulhamento pela localidade quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta sem placa, que fugiram após avistarem a viatura. Os dois foram capturados após caírem durante a fuga.

Com os suspeitos foram encontrados um simulacro de pistola, três celulares e um notebook. No local, eles disseram aos policiais que roubaram o veículo modelo Prisma enquanto o dono abastecia em um posto de combustíveis no Lindo Parque e usaram o carro para roubar o estabelecimento no Colubandê.

Ainda na passarela do Coelho, as vítimas do carro roubado compareceram no local e confirmaram que o veículo foi roubado pelos dois suspeitos.

Os suspeitos e a moto sem placa foram levados para a 73ª DP (Neves), onde também compareceram as vítimas roubadas na lanchonete do Colubandê.

O maior foi preso pelo crime de roubo, já o menor responderá pelo crime de fato análogo para roubo. Os pertences das vítimas foram recuperados e os veículos devolvidos aos donos.