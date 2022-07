PM encontra tanque e bomba de combustível em terreno no Jardim Catarina

Um tanque e uma bomba de combustível foram encontrados durante ação de policiais do Batalhão de São Gonçalo, com apoio do Comando de Polícia Ambiental, no interior de um imóvel localizado no Jardim Catarina.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, na quarta-feira (27), policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento pelo bairro, quando notaram um tanque e uma bomba de combustível no interior de um terreno. Equipe do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foi acionada para prestar apoio a fim de verificar questões pertinentes a crimes ambientais e a pessoa que se apresentou como responsável pelo local não possuía as documentações necessárias.

A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP.