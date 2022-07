PM realiza operação em São Gonçalo e outros pontos do Rio

Operação acontece em vários pontos do Rio - Foto: Arquivo/ OSG

Policiais do 7º BPM ( São Gonçalo), realizam nesta manhã uma ocupação no Complexo da Alma. Até o momento, não há saldos de presos, material apreendido ou baleados.

A operação da PM, acontece simultaneamente em outros pontos do Rio.

Desde as primeiras horas da manhã, os agentes ocupam as comunidades Rato, Pica Pau e Xuxa, na Zona Norte; Complexo do Caju e Parque Alegria, na Zona Portuária; Parada Angélica, Santa Lúcia, Rodrigues Alves e General Mariante, na Baixada.