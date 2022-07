Vídeo: Homem confessa ter assassinado ex-companheira no Rio: 'Dei muito tiro nela'

Foi preso no fim da manhã desta terça-feira (26) Queven da Silva e Silva, de 26 anos, acusado de ter assassinado a ex-namorada Sarah Jersey Pereira, de 23 anos, com vários tiros em um apartamento no Centro do Rio, na madrugada de hoje. Na delegacia, Queven, que tem 47 passagens pela polícia, confessou o crime.

O acusado disse que obrigou um mototaxista a levá-lo do Morro dos Prazeres até o apartamento da vítima. Testemunhas relataram que ouviram pelo menos 16 tiros durante a madrugada.

"Eu desci do morro, enquadrei o mototáxi e pedi para ele me levar até o lá, coloquei a pistola nas costas dele, tomei a chave dele para ele não sair. Dei um tiro na portão e subi, dei outro tiro na porta. Quando entrei no quarto, estava minha filha e meu filho deitados e outro cara lá, pelado. Ela tinha corrido para o quarto da irmã dela. Pedi para a irmã dela sair e matei ela. Dei muitos tiros, joguei a arma fora no Rio Comprido”, disse Queven a policiais na delegacia.

Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado por uma Equipe do Bairro Presente durante um patrulhamento em Santa Teresa. O acusado foi encontrado amarrado nas proximidades da Rua Almirante Alexandrino com a Rua Áurea. Ainda de acordo com a PM, ele foi amarrado por criminosos da localidade.

Sarah deixa dois filhos que teve com o acusado, um menino de cinco anos e uma bebê de apenas dois meses. As crianças não sofreram ferimentos.