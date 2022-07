PM flagra grupo em resgate de balão no Engenho do Mato, em Niterói

Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) flagraram na manhã desta segunda-feira (25), uma tentativa de resgate de balão na Rua Carlos Drumond de Andrade, no Engenho do Mato, em Niterói.

Segundo os PMs,eles estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um balão que estava caindo em uma zona de mata. No local havia um grupo de pessoas esperando para resgatar o balão. Com a aproximação dos agentes, os mesmos fugiram.

null Marcela Freitas

Autor: Marcela Freitas

O balão foi recolhido e a ocorrência registrada na 81ª DP (Itaipu). Ninguém foi preso.