Helicóptero é alvo de tiros em operação no 'Alemão'; Veja o vídeo

Moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, registraram o momento em que um helicóptero que acompanhava a operação conjunta das polícias Civil e Militar no início da manhã desta quinta-feira (21) foi atacado por diversos tiros enquanto sobrevoava a comunidade.

No vídeo é possível ver claramente os tiros sendo disparados em direção ao helicóptero e a aeronave desviando e tentando sair do campo de alcance dos projéteis.

A operação, que teve início na madrugada desta quinta-feira e seguiu pela manhã, até o momento registra cinco mortos, sendo um policial militar, uma mulher que não morava na região e três suspeitos. O PM foi baleado enquanto estava dentro da UPP da Fazendinha e acabou não resistindo aos ferimentos.

A operação conjunta foi realizada com o objetivo de combater o roubo de carros, cargas e bancos. No total, 400 agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participaram da ação.

Segundo a PM, informações do setor de inteligência apontam que na comunidade há criminosos que praticam roubos de veículos na Pavuna, Irajá e Grande Méier. O grupo também rouba bancos, como o que aconteceu em Niterói no dia 9 de junho, quando uma agência bancária foi explodida pelos criminosos, que fugiram do local de barco.