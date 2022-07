Integração entre forças de segurança inicia operação “São Gonçalo Mais Segura”, vídeo!

Uma integração entra forças de segurança atuantes no município de São Gonçalo deu início, nesta terça-feira (20), a Operação “São Gonçalo Mais Segura”, que tem como objetivo a fiscalização de veículos automotores que transitam de forma irregular pelo município.

A operação contará com a atuação da Polícia Civil, 7º BPM, agentes do Programa São Gonçalo Presente, guardas municipais e agentes da Secretaria de Trânsito do município.

Veículos irregulares serão apreendidos | Foto: Divulgação

A operação nesta manhã acontece no Boaçu, Vista Alegre, Coelho e Pita.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Ainda não foram divulgados números de prisões e apreensões.