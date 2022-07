Moradores protestam após garçom ser baleado no Jardim Catarina

Jorge Gabriel Albuquerque de Souza estava a caminho do trabalho - Foto: Divulgação

Jorge Gabriel Albuquerque de Souza estava a caminho do trabalho - Foto: Divulgação

Era final da tarde de sexta-feira (16), quando o jovem Jorge Gabriel de Souza saía de casa para mais um dia de trabalho. Morador do Jardim Catarina, ele estava a caminho do São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, onde trabalha como garçom em um restaurante, quando a menos de 50 metros de sua casa, na Rua dos Rubis, foi atingido por disparos de arma de fogo.

Segundo informações, assim que ouviu os tiros e percebeu que havia um confronto, Jorge Gabriel tentou correr para se proteger, mas acabou baleado na perna. Ele foi socorrido por moradores para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dele não foi confirmado.

Ainda de acordo com denúncias, um grupo de agentes militares da P2 fazia operação no bairro na ocasião e mesmo após pedidos dos moradores, não prestaram socorro, o que foi feito pelos próprios vizinhos.

Inconformados, moradores se reuniram para um protesto na Rodovia BR-101 na altura do Jardim Catarina. Abalada, a mãe do jovem também pede justiça. "Meu filho é trabalhador, tem carteira assinada, e foi atingido. A gente só quer justiça", desabafou.

A Polícia Militar foi contatada pela reportagem, mas ainda não encaminhou resposta.