PM prende traficante e apreende arma e drogas no Abacaxi, em Niterói, vídeo!

Um homem acusado de tráfico de drogas foi preso com uma pistola e drogas, na manhã desta quarta-feira (13), durante operação de policiais do 12ºBPM (Niterói) na Comunidade do Abacaxi, no Cubango, em Niterói.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a operação acontece simultaneamente nas comunidades do Morro do Serrão, Morro do Abacaxi, Morro do Juca Branco e Morro Boa Vista, na região do Cubango e Fonseca.

Dentre os objetivos, a desobstrução de vias, a apreensão de armas e a prisão de marginais que, além de atuarem no crime organizado local, são responsáveis por roubos diversos nos bairros próximos

O caso será registrado na 76ª DP (centro).