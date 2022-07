Tristeza e lágrimas marcam o enterro do PM morto na Amendoeira

Mais de 200 familiares e amigos de Wesley deram adeus a ele no Cemitério Parque Nictheroy, localizado no Laranjal - Foto: Filipe Aguiar

Mais de 200 familiares e amigos de Wesley deram adeus a ele no Cemitério Parque Nictheroy, localizado no Laranjal - Foto: Filipe Aguiar

"Só pensamos na vida quando estamos de frente para a morte. O que é a vida? Primeiro a vida é frágil e segundo ela é breve. Se fôssemos perguntar sobre vida para os pais de Wesley, eles falariam que se passou 32 anos, mas, na verdade, o sentimento deles é de que foi ontem que o filho deu os primeiros passos e falou as primeiras palavras". Foi sob esse discurso, cujas frases foram ditas por um pastor, que nesta manhã de segunda-feira (04) o policial militar Wesley Kennedy Cunha Portella dos Santos, de 32 anos, foi sepultado. Mais de 200 familiares e amigos deram o último adeus no Cemitério Parque Nictheroy, localizado no Laranjal. Abalados, a esposa, a mãe e o pai dele não quiseram dar entrevista, e choraram muito durante o cortejo.

A esposa de Wesley, muito comovida, ficou ajoelhada durante todo o sepultamento do marido. Ela pedia para trocarem a vida dela pela dele enquanto chorava. Já a mãe de Wesley, que passou mal em diversos momentos, indagou: "Por que a sociedade é assim? Tiraram a vida do meu único filho, eu ensinei tudo de bom para ele. Por que tanta ruindade? Que levassem o carro, que levassem tudo, mas deixassem ele vivo!". Cleuza Portella, de 89 anos, a avó de Wesley, também passou mal durante vários momentos do enterro e precisou ser socorrida por familiares.

A dor da família é imensa. Wesley morreu após cortar o cabelo em uma barbearia no bairro Amendoeira. Um homem tentou assaltá-lo, o PM resistiu e iniciou uma troca de tiros com o criminoso. Ambos acabaram mortos. O acusado morreu no local e Wesley chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu. O PM já não morava mais no bairro, mas frequentava sempre que podia a barbearia. Atualmente, morava no Pacheco. Um amigo, que preferiu não se identificar, contou que esteve com ele no barbeiro minutos antes de o crime acontecer.

"Eu estava cortando o cabelo com ele na barbearia e saí. Cerca de 10 minutos depois, foi só o tempo de eu chegar em casa, e o barbeiro mandou mensagem contando que o Wesley tinha sido baleado. Na hora, eu voltei para lá desesperado e vi que o criminoso já estava no chão morto e soube que Wesley estava vivo, em cirurgia, no hospital. Depois de uns minutos, chegou a notícia de que ele não resistiu. É inacreditável! Ele sempre cortava o cabelo lá, só foi deixar o carro no lava-jato e quando foi buscar, foi assaltado e reagiu. Eu não era muito próximo, mas tivemos contato ali pela nossa profissão. Não entendi nada!", disse ele.

A família de Wesley pede justiça. É o que afirma a pedagoga Fernanda Feijó, tia do policial militar assassinado. "Eu fui uma das primeiras da família a chegar. Eu soube quando estava me arrumando para ir numa festa, estava saindo do banho e me falaram que tinham atirado nele. Corremos como estávamos mesmo, eu e meu marido, tentei tirar ele do chão, gritei muito, muita gente não acreditava. Ele era um homem bom, um policial renomado, que simplesmente foi cortar o cabelo e lavar o carro, só isso. Ele trabalhava na Maré e tinha acabado de chegar do trabalho. O que eu peço é a solução desse caso, para a segurança do Amendoeira e das redondezas, queremos segurança e saúde. Amanhã ele faria 33 anos de vida, o pai está sofrendo, minha mãe está sofrendo, peço ao Capitão Nelson mais segurança. Ele era um homem, um filho, um marido maravilhoso", desabafou.

Wesley completaria 33 anos amanhã (05) | Foto: Filipe Aguiar

Wesley era professor de um projeto na equipe Nova Era. Lá, ensinava crianças a praticar esportes e artes marciais. "Wesley começou no esporte conosco há mais de 10 anos, se tornou faixa preta e virou um dos nossos professores. Dentro desse trabalho, atendemos de 80 a 100 filiados incluindo crianças, jovens e adultos no Amendoeira. Tiramos crianças e jovens do tráfico e colocamos na vida do esporte. O que a gente espera agora é um posicionamento da Justiça com mais detalhes, queremos também mais segurança e um posicionamento do que será feito depois disso tudo", contou Rodrigo Elemente, um dos responsáveis pelo projeto.

Wesley era casado há cinco meses e não deixa filhos. Ele atuava na polícia há 7 anos e completaria 33 anos de idade amanhã (05).

No local do crime, foram apreendidas duas armas, algumas munições e carregadores. Ainda na cena, foi encontrado o corpo de Victor Bizzo Farias, de 26 anos, que teria tentado assaltar Wesley e trocou tiros com ele. O acusado morreu no local. A morte dele está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG).