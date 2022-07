Morte em posto de combustível no Camarão não é o primeiro crime do local, veja!

O crime que ocorreu nesta manhã de sábado (02) em um posto de combustível localizado na Rua Doutor Francisco Portela, no bairro do Camarão, em São Gonçalo, é apenas mais um dos crimes no local. A própria Prefeitura Municipal de São Gonçalo já registrou algumas ocorrências na região para impedir um baile que ocorre no posto, mas a festa retornou com tudo neste final de semana. A morte da jovem assassinada hoje por sua irmã policial militar, inclusive, ocorreu durante uma dessas festas. Além da tragédia de hoje, moradores já denunciaram brigas e tiroteios no mesmo posto.

Em janeiro de 2020, dois homens foram assassinados a tiros após um tiroteio durante a festa que ocorria no mesmo posto de gasolina da tragédia de hoje. Na ocasião, além dos mortos, mais duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros, que as encaminharam para hospitais da região. Os assassinos teriam passado pela região em um carro e atiraram em que estava no posto sem nem sair do veículo.

Em setembro de 2020, O SÃO GONÇALO mostrou a insatisfação de moradores que estavam indignados com a baderna no local. Isso porque, na pandemia, muitos jovens passaram a se aglomerar no posto de combustíveis na localidade para realizarem o seu próprio baile.

Em fevereiro de 2021, O SÃO GONÇALO recebeu uma denúncia de moradores da região que diziam que havia ocorrido uma briga entre homens que estavam no posto de gasolina. Em vídeos, é possível ver as agressões e também é perceptível que os agressores jogavam garrafas de vidro e outros objetos uns nos outros. Mulheres chegaram a entrar no meio da briga com o intuito de separar os dois homens.

Moradores do bairro contaram que ficaram assustados com a confusão. Os bailes haviam cessado no posto de combustível e isso havia dado mais paz para quem mora ali, já que a música que colocam nas festas do posto são altas e o som invade as casas. No entanto, agora que o evento parece estar voltando, tragédias como essa podem se tornar mais frequentes e as pessoas estão com medo.

“A mulher saiu do carro preto muito embriagada. Deu vários tiros contra a garota e ainda mexeu no corpo para confirmar se ela estava morta. Não é a primeira vez que temos crimes aqui. Esses bailes tinham parado, mas ontem, creio que por ser início de mês, essa rua ficou lotada e muitos jovens se concentraram aí”, contou um morador que preferiu não se identificar. O crime teria ocorrido por volta das 7h50.

“Estamos assustados com o que aconteceu. Ela cometeu o crime na frente de todo mundo. Quando ela se dirigiu em direção a irmã com a pistola na mão, só achei que iria intimidá-la. Não imaginei que fosse atirar. Ela ficava girando a pistola. Chegou a atirar duas vezes contra o muro. Por sorte mais ninguém se feriu”, contou outro morador que preferiu manter o anonimato.

O crime teria sido motivado por uma briga entre irmãs, e a autora do crime, uma policial militar. A PM teria sido encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).