Polícia prende suspeito de matar ex-militar no trem

O suspeito de matar um homem dentro do trem da SuperVia se entregou na base do Bangu Presente durante está quarta-feira (29). Ele seria autor do disparo que matou o ex-paraquedista e garçom, Jairo Jonathan Pedrosa, de 24 anos, com um ferimento na cabeça na última segunda-feira (27), dentro do trem. O suposto autor foi levado para à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde a prisão ocorreu oficialmente. No entanto, negou que tenha cometido o assassinato e disse estar se apresentando por estar recebendo ameaças do tráfico de drogas da região onde mora. A especializada que está à frente do caso, visa esclarecer todas as circunstâncias nas investigações e também saber se ele é realmente o autor do crime.

O enterro de Jairo foi sob forte emoção no Cemitério Jardim da Saudade, durante a tarde desta quarta-feira (29). A vítima foi morta com um tiro na cabeça dentro de um vagão de trem no ramal de Santa Cruz. Jairo trabalhava como garçom em um restaurante localizado no Maracanã e estava indo para seu trabalho no momento que foi assassinado.

Segundo os relatos online, o trem estava lotado na hora do ocorrido e o autor dos disparos teria escapado junto com a multidão, que correu após os disparos. A polícia trabalha com a possibilidade de o crime já ter sido articulado, pois a câmera de segurança, perto da vítima foi tampada.