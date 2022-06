Policía localiza acusado de integrar grupo especializado em roubo a residências no Rio

'Piló', segundo investigações, agia com grupo em invasões a prédios e condomínios situados no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação

Policiais Militares da 2ª UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) 2ª UPP/23º BPM/Rocinha, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) através de dados de Inteligência e ajuda do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quarta-feira (29), na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, o acusado e foragido da Justiça, Alessandro Augusto da Silva, vulgo Piló ou Família Grêmio, de 25 anos. Ele é apontado pela polícia como um dos maiores assaltantes de prédios e condomínios situados no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Adotando as medidas preventivas através das diretrizes determinadas pelo Comandante da 2ªUPP/Rocinha, com o intuito de intensificar o patrulhamento e reduzir os índices de criminalidade, e após receberam a informação da localização do acusado, os policiais conseguiram localizar o foragido, que inicialmente forneceu dados incompatíveis com sua identidade e posteriormente tentou fuga do local, sem sucesso, sendo capturado pela guarnição. Como resistiu à prisão, foi necessária a utilização de algemas, conforme Súmula Vinculante 11 – STF – (Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga).

Cabe ressaltar que preso, segundo investigações policiais, é integrante de uma quadrilha responsável por uma onda de roubos de residências no Jardim Oceânico, em 2016, todos executados com extrema violência. Em um deles, a dona uma residência foi esfaqueada e mantida refém pelos criminosos, além de amarrar todos os moradores da casa.

Piló era monitorado pelos serviços de inteligência da CPP e da 2ªUPP da Rocinha, de onde já tinha fugido outras vezes dos agentes. Ele possui anotações em R.Os de Roubos e Furtos em inquéritos na 16ª DP (Barra da Tijuca), tendo como principal vítimas os moradores do Jardim Oceânico. Seghundo as investigaçõers, após os roubos, membros do grupo fugiam rapidamente em direção à Favela da Rocinha.

Contra o acusado, havia um Mandado de Prisão, expedido 38ª Vara Criminal da Capital - Número 0255647-56.2021.8.19.0001.01.0001-12, pelo crime de Roubo (Art. 157 - Cp), com pedido de Prisão Preventiva.

O criminoso foi levado para 11ª DP (Rocinha) onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi encaminhado para unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

•Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

• Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.

null Reprodução