Polícia realiza operação contra traficantes envolvidos em tortura

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) realizam, nesta quarta-feira (29/06), a operação "Fundo do Poço". Os alvos são traficantes que atuam no bairro Três Poços, no município de Volta Redonda, Região do Médio Paraíba. Até o momento, cinco pessoas foram presas.

Ao todo, devem ser cumpridos 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Segundo os agentes, além da atuação no tráfico de drogas, os alvos também estariam envolvidos na tortura de um menor de idade. O crime foi gravado e as imagens compartilhadas por meio de redes sociais.