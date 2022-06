Polícia prende miliciano acusado de extorquir moradores em Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) e militares do 35ºBPM (Itaboraí) prenderam, em flagrante, um acusado de integrar grupo de milicianos que extorquia moradores da localidade conhecida como Sossego.

Após trabalho de investigação do Setor de Inteligência da delegacia, as equipes localizaram o acusado em sua residência, no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí. Dentro da casa, os agentes encontraram uma caixa de munição. O autor confessou que s balas seriam para carregar a arma usada por ele e pelo seu comparsa.

O suspeito foi conduzido para a delegacia, na terça-feira (21). Vítimas do miliciano fizeram o reconhecimento. Outros envolvidos na atividade criminosa estão sendo investigados.