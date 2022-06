PM prende dois suspeitos de integrar milícia que age em Nova Iguaçu

Os acusados estavam com arma e outros materais da milícia, segundo investigações - Foto: Divulgação

Os acusados estavam com arma e outros materais da milícia, segundo investigações - Foto: Divulgação

Policiais da Corregedoria Geral da PM, e equipes da 3ª e 8ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar), após informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na tarde desta segunda-feira (27), na Rua do Riachão, no bairro Ouro Preto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, dois suspeitos de ligação com um grupo paramilitar (milícia), que age na localidade.

Equipes da Corregedoria receberam informações de que milicianos estariam se apropriando indevidamente de terrenos vazios no conjunto Ouro Preto, mais conhecido como Conjunto da Marinha, colocando uma faixa dizendo que era propriedade particular, e loteando-os para fins da organização criminosa. Ainda havia a informação de eles estavam circulando armados, em uma SUV de cor branca, extorquindo comerciantes da região.

Ao fazer buscas na localidade, eles conseguiram localizar e prender os dois criminosos, que não ofereceram resistência no ato da prisão. Com eles, foram apreendidos os seguintes armamentos e material da milícia:

- 01 Pistola Canik L20 cal. 9mm com numeração suprimida;

- 01 Carregador;

- 18 Munições intactas;

- 01 máquina de Cartão de Crédito;

- 02 Aparelhos celulares (01 da marca Asus e 01 Iphone);

- 02 relógios;

- R$ 109,00 em espécie provenientes da extorsão;

- 01 Veículo Suv Liffan, cor Branca, Placa LUB6A88.

Os presos e material apreendido foram levados para a 56ª DP (Comendador Soares), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e autuados pelo crime contido no Artigo 14 da Lei 10.826 /03 (Estatuto do Desarmamento) – Porte Ilegal de Arma de Fogo. Os dois detentos foram encaminhados para uma unidade prisional da SEAP, onde ficarão à disposição da Justiça.