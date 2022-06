Vídeo: Adolescente de 13 anos é baleado e preso durante perseguição e troca de tiros com a PM

Uma perseguição de policiais do 7º BPM (São Gonçalo) a criminosos terminou com um menor baleado e apreendido, no final da noite desta terça-feira (22), no São Miguel, em São Gonçalo. Na ação, um carro roubado foi recuperado.

Carro foi recuperado e devolvido ao dono | Foto: Divulgação

Militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados que um veículo Fiat Toro, havia acabado de ser roubado na Rua Doutor Alfredo Backer, no Alcântara. Os militares fizeram um cerco na região e avistaram o carro.

Os militares deram ordem de parada que não foi obedecida. Foi iniciada uma perseguição com troca de tiros e na altura do Cemitério São Miguel, no bairro de mesmo nome, o veículo veio a colidir.

Adolescente portava uma pistola | Foto: Divulgação

Quando se aproximaram do carro os militares viram que um dos ocupantes estava ferido. Para a surpresa dos agentes, o criminoso tinha apenas 13 anos. Com ele, segundo os policiais, foi encontrada uma pistola com numeração raspada e três munições intactas.

O menor foi levado ao Hospital Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, onde ele foi medicado e liberado.

Menor estava com uma arma | Foto: Divulgação

Ele foi levado em seguida à 72 DP (Mutuá), onde permanece apreendido. O carro foi periciado e devolvido ao proprietário.

