Viatura da PM é atacada e motorista morre ao ser atingido por bala perdida em SG

Os moradores e motoristas viveram uma autêntica 'via crucis', no fim da tarde dessa quarta-feira (22) no Jardim Catarina, em São Gonçalo, e na Rodovia RJ-104, na entrada do bairro, por causa de tiroteios em ações da Polícia Militar na região. Tudo teria começado na Avenida Albino Imparato, uma das principais via do bairro, após uma equi´pe do 7ºBPM (São Gonçalo) ser atcada a tiros por traficantes de drogas, no fim da tarde, por volta de 17h. Os militares revidaram, dando início a um tiroteio. Um homem que seria motorista de aplicativos morreu ao ser atingido por pelo menos dois disparos e ao volante do veículo em que estava.

Revoltados, um grupo de moradores foi para a Rodovia RJ-104, na entrada do bairro, e ateou fogo em pedaços de madeiras e papéis amontados por eles. Policiais doi Batalhão de São Gonçalo receberam apoio de equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária da PM (BPRV) em ação conjunta para liberar as pistas, apagar as chamas e restabelecer a ordem no local, que teve registros de engarrafamentos nos dois sentidos da RJ-104. Ainda não se sabe a indentificação do motorista morto.

* Em apuração

Vítima seria motorista de empresa de transportes por aplicativos Divulgação