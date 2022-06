PM prende foragido da Justiça da Paraíba em Duque de Caxias

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (13), Rodrigo Lourenço da Silva, vulgo Preá ou Nu ou Nuna, de 37 anos. O acusado estava foragido da Justiça do Estado da Paraíba.

Ele é envolvido em diversos crimes de roubo e furtos, no município de Ingá, Região Metropolitana de Itabaiana, no Estado da Paraíba. Depois desses crimes, ele fugiu para o Estado do Rio de Janeiro, onde passou pelo Complexo do Alemão, e posteriormente se refugiou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O acusado estava sendo monitorado pela SIA/CPP e pela segunda seção do 15° BPM, que através de trabalho de monitoramento e após recebimento da informação de sua localização, os agentes montaram uma operação de inteligência, nesta segunda, onde conseguiram localizar e capturar Preá em Duque de Caxias.

Condenado a oito anos e oito meses de reclusão em regime fechado, contra ele havia Mandado de Prisão, Nº do Mandado de Prisão: 0002973-11.2003.8.15.0201.01.0001-01 pelo crime de Roubo Qualificado, expedido pela 1ª Vara Mista da Ingá, Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba/PB, com Tipificação penal: Art. 157, § 2o, I e II do Código Penal (Lei 2848/40), com pedido de Prisão Definitiva.

A ocorrência foi conduzida para a sede da 19ª DP (Tijuca), onde foram cumprido os mandados de prisão e tomada as medidas cabíveis do caso. O detento foi encaminhado para uma unidade prisional, e ficará à disposição da Justiça.

A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 50 criminosos monitorados e presos e 2 armas aprendidas no ano de 2022.