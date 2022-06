Polícia prende foragido da Justiça da Paraíba em um lava-jato do Rio (vídeo)

Policiais penais, em ação coordenada pelo Diretor da Divisão da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP/SEAP) da Secretária de Estado de Administração Penitenciária, a partir de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta sexta-feira (10), em um lava-jato situado na Rua Leopoldina Rego, na Penha, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça da Paraíba, Julieverton Ferreira da Silva, vulgo Vetinho.

Antes da ação, policiais do Núcleo de Homicídios da 8ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, da cidade de Guarabira, na Paraíba, através do Delegado Dr. Wagner Dorta e sua equipe, então responsável pela investigação do caso, analisaram dados e trocaram informações, que foram de suma importância na prisão do foragido.

Responsável pelo tráfico local, Vetinho é acusado de ter assassinado Luciana Elias da Silva, de 32 anos, grávida de 5 meses de gestação e mãe de uma menina de 9 anos, por motivo fútil, no dia 4 de outubro de 2021, uma vez que Luciana entrou em defesa, na “briga de casal”, onde o acusado havia puxado o cabelo de sua mulher. O evento ocorreu num bar na cidade de Guarabira/PB.

Julieverton, teve seu mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Mista de Guarabira, do TJPB, pela prática do crime de homicídio qualificado – Art. 121,§2, II do CP. Vale ressaltar que o crime foi cometido, logo após ele transgredir o Livramento Condicional, benefício este concedido no processo que o condenou à 7 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, Art. 33, da lei 11343/06, quando flagrado transportando 121 tabletes de maconha, totalizando 99,800 kg da droga, no bairro do Varadouro, em João Pessoa - PB.

Julieverton é considerado um indivíduo de alta periculosidade pela Polícia da Paraíba, e por este motivo, fugiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde morava no morro do "Sereno", na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, que pertence ao Complexo da Penha.

A ocorrência foi conduzida para a sede da 32ª DP (Taquara), onde foram cumpridos os mandados de prisão e de recaptura e tomadas as medidas cabíveis do caso, gerando o registro de ocorrência N° 032-09455/2022. O detento foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça,

A violência contra mulher é um dos mais graves problemas a serem enfrentados na atualidade. Inúmeras mulheres são vítimas de violência todos os dias e sabe-se que tal problemática se desenvolve dentro de um “ciclo de violência doméstica”.

Cabe salientar, que só no ano de 2022, já foram 77 prisões realizadas pela Divisão de Recapturas da SEAP-RJ e dentre eles, 15 casos com autores de crimes praticados contra a mulher.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido.