Vídeo: Torcedor do Flamengo é espancado e despido no trem após jogo

Um torcedor do Flamengo foi agredido e despido em um vagão da SuperVia na Estação Maracanã, na noite de domingo (5) após o jogo do Rubro-Negro contra o Fortaleza. Um vídeo que mostra o momento da agressão circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o homem vestindo apenas uma cueca levando chutes em todo o corpo, até mesmo no rosto.

Segundo informações preliminares, o caso aconteceu por conta de uma briga entre a própria torcida do Flamengo. De acordo com testemunhas, o caso aconteceu no trem que partiria para Japeri, por volta das 19h10. Ainda de acordo com relatos, a vítima estava vestindo uma blusa da torcida organizada Raça Rubro-Negra e acabou sendo agredido por mais de dez homens da torcida Jovem do Flamengo. Após a agressão, a vítima ficou no chão do vagão apenas de cueca.

Segundo testemunhas, algumas pessoas chegaram a pular para outra forma com medo de agressões.

O jogo do Flamengo contra o Fortaleza foi marcado por confusão entre as torcidas organizadas do Rubro-Negro. No setor Norte do Maracanã, ainda no segundo tempo do jogo, foi iniciada uma briga. Depois do jogo, foi iniciada outra confusão ainda no estádio. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a PM teve que intervir e separar os jogadores com cacetetes.

Questionada, a SuperVia ainda não se manifestou.