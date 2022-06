Alunos da rede municipal jogam tijolo na cabeça de PM; Veja vídeo!

Um policial militar do Segurança Presente foi atingido com uma tijolada na cabeça por um aluno da Escola Municipal Francisco Jobim, no Méier, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (2). Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver dois agentes da corporação em embate corporal com quatro adolescentes.

Nas imagens, um dos policiais aparece tentando agarrar um dos menores, que se debate enquanto os demais tentam separá-los, empurrando e desferindo socos contra o PM. O outro agente saca sua arma e dá um tiro pro alto, apartando a confusão.

Embate corporal entre os agentes e os menores Reprodução Twitter

Segundo o Segurança Presente, os agentes realizavam patrulhamento de rotina na região quando foram abordados pelos adolescentes “sem mais nem menos”. Ainda de acordo com a corporação, os menores, um dos quais teria uma mandado de busca em seu nome em aberto, responderão por ameaça, desacato e resistência.

O PM foi atendido no Hospital Municipal Salgado Filho e passa bem. A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Méier). Em nota, a Polícia Civil "realiza diligências para apurar os fatos".