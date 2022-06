Presa em Niterói foragida da Justiça do Rio Grande do Sul

Cartaz do Portal dos Procurados, do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói) com informações do Disque Denúncia, prenderam ontem (2), Maria Iranete Andrade Bernardo Theodoro, mais conhecida como “Mariá”, de 40 anos, que estava foragida da Justiça do Rio Grande do Sul (RS).

Com dados de investigação do Setor de Inteligência e ajuda de informações do Disque Denúncia, os agentes da especializada conseguiram localizar e prender Maria Iranete, quando transitava na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ela passou a ser investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser acusada de cometer dois crimes de estelionatos na Zona Oeste da Cidade, passando, então, a ser monitorada. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva por estelionato.

A suspeita também tem anotações por outros crimes, como uso de documento falso, falsidade ideológica e outras ocasiões de estelionato, cometidos nos bairros da Zona Sul entre os anos de 2009 e 2013.

A ocorrência foi conduzida para a Cidade da Policia, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. A detenta foi encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

