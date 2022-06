​Polícia Civil apreende centenas de toners e cartuchos falsificados

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quarta-feira (01/06), centenas de toners e cartuchos falsificados de uma conhecida marca de equipamentos eletrônicos. A ação aconteceu em estabelecimentos comerciais nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, após levantamento de informações de inteligência da unidade especializada.

Os responsáveis pelos comércios foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos sobre a origem dos produtos. Eles responderão por crimes contra a propriedade industrial, associação criminosa e demais delitos que vierem a ser constatados.

As investigações seguem para identificar o local de fabricação e a distribuição do material, a fim de interromper a cadeia criminosa que abastece diversos estabelecimentos de insumos de informática no estado do Rio de Janeiro.

A DRCPIM atua continuamente no combate à pirataria, não somente para coibir a venda de produtos falsificados – prática que traz enormes prejuízos às indústrias e aos consumidores – como também para asfixiar o braço financeiro de organizações criminosas que obtêm lucros a partir dessas atividades ilícitas.

O material apreendido com indícios de falsificação será encaminhado à perícia.