Estabelecimentos do Centro de SG são alvos constantes de assaltos

Estabelecimentos comerciais localizados no Centro de São Gonçalo, vêm denunciando a crescente onda de assaltos nas últimas semanas. O responsável por uma dessas empresas, a clínica Novadent, localizada na Av. Presidente Kennedy, contou que tomou medidas de prevenção e registrou ocorrência em delegacia, mas as ações dos criminosos continuam.

“Já é a segunda vez em menos de um mês que fomos assaltados. Eles estão roubando aparelhos de ar condicionado, fiações e equipamentos.”, informou. O prejuízo do primeiro assalto foi de cerca de R$ 10 mil e o segundo ainda não calculado, deve girar em torno de valor semelhante, segundo o proprietário.

“Depois do primeiro assalto, coloquei concertinas em cima do muro, espetos de corte, mas de nada adiantou. Já estamos saturados disso tudo, falamos com a polícia mas não fizeram nada. Não sabemos mais o que fazer, está muito feia a situação.”, completou ele, que acredita que os assaltantes sejam oriundos da comunidade Menino de Deus, próxima do centro.

Em resposta ao caso, a Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado informou, em nota, que "o 7ºBPM (São Gonçalo) direciona ações ostensivas para a região central do município de São Gonçalo, sendo feitas rondas de forma dinâmica."

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de policiamento do 7ºBPM, o mês de abril de 2022 apresentou o menor número de casos registrados de roubo a estabelecimento comercial para este mês desde o ano de 2003.

Segundo eles, também na cidade de São Gonçalo, houve redução de aproximadamente 58% no indicador de roubos a estabelecimento comercial quando comparados os períodos compreendidos entre os meses de janeiro-abril de 2022 com o mesmo período de 2021.

Eles ainda ressaltaram que o policiamento ostensivo está nas ruas para prevenir e coibir quaisquer delitos, realizando prisões em flagrante quando um ilícito é constatado ou por cumprimento de mandado de prisão em aberto.

A Polícia Militar informou ainda que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da nossa Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais.

A Prefeitura de São Gonçalo também foi contactada, mas não encaminhou resposta até a publicação desta reportagem.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca