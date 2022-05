Vídeo: Homem morre após ser colocado na viatura da PRF e inalar gás

A Polícia Civil está investigando uma abordagem feita por policiais da Polícia Rodoviária Federal a um homem, identificado como Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. Segundo o G1, ele teria sido detido por policiais, jogado na mala de um carro dos agentes e, em seguida, teria sido atirado um gás ainda não-identificado dentro dessa mala, que a vítima inalou. O homem, depois disso, ficou desacordado e foi levado para a delegacia e depois para o hospital, onde não resistiu e veio a óbito. O caso ocorreu em Umbaúba, no litoral de Sergipe, que ocorreu na última quarta-feira (25).

O homem, segundo informações, teria transtornos mentais. Ele obedeceu os policiais durante a abordagem. “Eu estava próximo e vi tudo. Informei aos agentes que o meu tio tinha transtorno mental. Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse”, contou o sobrinho de Genivaldo, Wallyson de Jesus. Depois disso, os policiais abordaram o homem, o deitaram no chão, para imobilizá-lo e, em seguida, o jogaram na mala, onde ele foi mantido até que fosse jogado um gás lá dentro, enquanto a porta desse porta-malas se mantinha fechada.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que o homem foi levado ao hospital após passar mal depois da abordagem, que foi feita para conter a agressividade dele.

"Na data de hoje, 25 de maio de 2022, durante ação policial na BR-101, em Umbaúba-SE, um homem de 38 anos resistiu ativamente a uma abordagem de uma equipe PRF. Em razão da sua agressividade, foram empregados técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Umbaúba.

Durante o deslocamento, o abordado veio a passar mal e socorrido de imediato ao Hospital José Nailson Moura, onde posteriormente foi atendido e constatado o óbito.

A equipe registrou a ocorrência na Polícia Judiciária, que irá apurar o caso. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe lamenta o ocorrido e informa que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos", disse a nota.

Segundo a TV Globo, o Instituto Médico Legal confirmou que a causa da morte de Genivaldo foi asfixia. O enterro do homem ocorrerá nesta quinta-feira (26). A família fez um registro de ocorrência do caso na delegacia.