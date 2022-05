Adolescente envolvida em assalto no Maracanã é apreendida

Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira) apreenderam em flagrante, nesta terça-feira (24/05), uma adolescente envolvida em um assalto ocorrido no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio. A vítima passava pela rua, neste mesmo dia, quando foi roubada e agredida por duas pessoas em bicicletas.

A partir do registro da ocorrência, os agentes reuniram e analisaram imagens de câmeras de segurança que permitiram a identificação dos dois envolvidos. O aparelho de telefone celular roubado foi rastreado e os policiais conseguiram determinar sua localização, no Morro da Mineira, no Catumbi, também na Zona Norte.

Durante diligência na localidade, a menor foi encontrada, em posse do celular e da bicicleta usada no crime. Ela foi encaminhada para a 18ª DP e depois para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para os procedimentos de praxe. Diligências continuam para localizar o outro autor.