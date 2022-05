Preso acusado de tentativa de homicídio contra um PM em Tanguá

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (24) Alex Elias dos Santos, acusado de tentativa de homicídio contra um PM em dezembro de 2020, em Tanguá.

Na época, policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram atacados por disparos de armas de fogo enquanto realizavam um patrulhamento de rotina no município. Um agente foi baleado no quadril. Inicialmente, ele foi levado a uma UPA, mas foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo.

Contra Alex, havia um mandado de prisão preventiva pendente por homicídio contra o PM. Além disso, o criminoso tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Agora, ele será levado ao presídio de Benfica, onde ficará à disposição da Justiça.