Nova guerra do tráfico leva terror a Niterói

Quase um ano depois de se ver livre de disputas armada entre traficantes rivais, Niterói voltou a ser palco de uma guerra entre facções criminosas. Há pelo menos uma semana, bandidos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) iniciaram uma disputa com o Comando Vermelho (CV) pela controle dos pontos de venda de drogas no Morro do Estado, localizado na região central da cidade, e do Morro do Palácio, este no Ingá, zona sul da cidade.

A facção TCP, que não tinha mais atuação na cidade desde a última guerra com o CV, no ano passado, voltou a atacar, inicialmente a comunidade do Centro, levando medo aos moradores. Após conquistar o território, seguiu para o Morro do Palácio, onde seguem travando uma disputa pelo território.

Caso desejem retomar os pontos de venda de drogas perdidos recentemente na cidade, os traficantes ligados ao TCP ainda deve se dirigir para diversas comunidades do bairro do Fonseca, onde mantinham sua 'força' maior na cidade.

A Polícia Militar foi procurada para falar sobre um possível reforço de policiamento na região e respondeu em nota, que "as ações policiais são precedidas de informações do setor de inteligência da Corporação e de órgãos oficiais, sendo executadas com base em protocolos técnicos com foco central na preservação de vidas - da população local e de policiais militares envolvidos na ação.

No início do mês de maio (04/05/22), equipes do 12ºBPM prenderam um indivíduo apontado como uma das lideranças do tráfico no Morro do Estado, e que se encontrava foragido da Justiça – contra ele havia três mandados de prisão em vigor. Poucos dias depois, em uma indicação de disputas de facções criminosas para o controle do tráfico de drogas na localidade, em 08 de maio de 2022, um indivíduo com anotação criminal por tráfico de entorpecentes deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima, atingido por disparo de arma de fogo, e um cadáver não identificado foi localizado no Morro do Estado.

Logo após esses acontecimentos, com base nas atividades de inteligência, o comando do 12ºBPM determinou o reforço no policiamento, montando cerco na localidade, com emprego do Grupamento de Ações Táticas e de viatura blindada.

No dia 13 de maio de 2022, 01 (um) indivíduo foi localizado ferido por disparo de arma de fogo e 01 (uma) pistola foi apreendida na comunidade.

O comando do 12ºBPM (Niterói) determinou dar prosseguimento ao policiamento reforçado na região mencionada, salvaguardando os moradores da localidade".

Matéria atualizada às 19h10 de 24/05 para acréscimo de informações*