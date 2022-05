Traficante é preso em flagrante em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (23/05), um homem, de 24 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi capturado após trabalho de inteligência e monitoramento.

Seguindo informações de inteligência, os agentes descobriram que o homem receberia certa quantidade de drogas, nesta segunda-feira. As equipes foram até o local e encontraram o suspeito no quintal da residência preparando a carga de entorpecente para ser vendida.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema penitenciário. De acordo com as investigações, ele é integrante de uma grande facção criminosa e realizava atendimento a usuários de drogas no bairro Belmonte, em Volta Redonda.