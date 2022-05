Adolescente que atacou turista ucraniana é apreendido

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) apreenderam, nesta segunda-feira (23/05), o adolescente de 17 anos que atacou uma turista ucraniana no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

O jovem foi localizado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele foi cumprido um mandado de busca a apreensão de adolescente infrator por fato análogo ao crime de tentativa de latrocínio.

O fato ocorreu no dia 12 de maio, quando o menor subtraiu pertences da turista de modo violento, desferindo diversos golpes de faca. A partir disso, os agentes realizaram diligências até identificar o autor. Foi constatado que ele possui duas anotações criminais anteriores.

Na investigação, também foram identificados cinco receptadores, que foram indiciados em inquérito próprio. O computador da vítima foi recuperado e, após perícia, será entregue à turista.