Piruinha é preso em operação conjunta do MP e Polícia Civil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, na manhã desta terça-feira (24/05), José Carlos Escafura, bicheiro antigo conhecido como Piruinha, e o policial militar Jeckson Lima Pereira, conhecido como Jeck, seu segurança. O mandado de prisão foi cumprido em operação que está sendo realizada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e pela Delegacia de Homicídios da Capital, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Uma terceira pessoa, portanto, ainda está sendo procurada. Os mandados foram expedidos pelo III Tribunal do Júri da Comarca da Capital, a partir de denúncia do GAECO/MPRJ pelo homicídio de Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto.

De acordo com as investigações, no dia 23 de julho de 2021, o denunciado Jeck, segurança pessoal de Piruinha, efetuou disparos de arma de fogo que causaram a morte de Neto. O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima foi executada como forma de punição pelo fato de não ter pago dívida em dinheiro que tinha com os autores intelectuais do crime, contraventores da cidade do Rio de Janeiro.

A vítima foi executada mediante emboscada, com o emprego de arma de fogo enquanto se dirigia, a pé, para a loja de veículos que era de sua propriedade, situada na Estrada Intendente Magalhães, região urbana densamente povoada, colocando em risco a incolumidade física e a vida de incontáveis pessoas.

Piruinha é um notório contraventor da cidade do Rio de Janeiro, e exerce, há décadas, o domínio do jogo do bicho que é explorado em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma, dentre outros. Piruinha ainda arrenda outras áreas para exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e a divisa com a Praça Seca.