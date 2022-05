São Gonçalo Presente recupera carro furtado em São Gonçalo

Um carro do modelo Fiat Uno, na cor vermelha, foi recuperado por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente no último domingo (22). Ele era produto de furto e apresentava sinais de arrombamento. O caso ocorreu no Boaçu, bairro de São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando viram o veículo estacionado e com sinais de arrombamento. Eles realizaram uma pesquisa no sistema e verificaram que o carro era produto de furto. O veículo foi recuperado.

O carro foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado.