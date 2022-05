Megaoperação na Vila Cruzeiro deixa, ao menos, 22 mortos

Uma megaoperação da Polícia Militar, realizada na Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio, e regiões próximas, nesta terça-feira (24), deixou, até o momento, 22 pessoas mortas.

Segundo a PM, até o momento, 13 mortos já foram identificados, enquanto outros nove ainda não tiveram sua identidade reconhecida de forma ofical.

Ainda de acordo com a PM, dentre os mortos, 12 pessoas eram suspeitas. Outros dois homens, também considerados suspeitos pela polícia, foram baleados e estão internados no Hospital Getúlio Vargas.

A 13ª morte confirmada é de Gabrielle Ferreira da Cunha, de 41 anos. Ela era moradora da comunidade e foi atingida por uma bala perdida.

Ao fim da operação, finalizada pouco antes das 17h, policiais apreenderam 13 fuzis, quatro pistolas, doze granadas e uma quantidade grande de drogas.



O objetivo da operação era prender chefes do Comando Vermelho escondidos na Vila Cruzeiro. A polícia afirma que lideranças da facção em outras favelas do Rio e até de estados do Norte e do Nordeste também estão abrigados na Penha.