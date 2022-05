Megaoperação deixa mortos na Vila Cruzeiro

Uma megaoperação da Polícia Militar acontece nesta manhã (24), na Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio. A ação conta com apoio de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações preliminares, uma moradora de 41 anos morreu durante os confrontos. Na mesma ação, 10 suspeitos também foram mortos e duas pessoas ficaram feridas. Todos foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com os agentes, a ação tem como objetivo prender lideranças do Comando Vermelho, que estariam escondidos na comunidade e que atuam no Rio de Janeiro e em outros estados.