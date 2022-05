Homem é preso por posse de arma de fogo usada em homicídio

Policiais civis da 119ª DP (Rio Bonito) localizaram uma espingarda calibre 36 utilizada em um homicídio escondida em um sítio, localizado no bairro Catimbau Pequeno, em Rio Bonito. O administrador do local foi preso.

O crime aconteceu em outubro de 2020, quando quatro homens capturaram a vítima e a levaram para a Cachoeira do Salto, onde a executaram com um tiro na nuca. O corpo foi amarrado em uma pedra e jogado na água.

O administrador do sítio admitiu a participação no homicídio e revelou que a motivação seria a cobrança que a vítima estava realizando pela construção de uma ponte no local. Ele foi preso em flagrante, no dia 16 deste mês, e a arma de fogo será encaminhada à perícia para confronto balístico.