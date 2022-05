Polícia Civil prende foragido da Justiça na Zona Norte

Um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo, Associação e Tráfico de Drogas, e Corrupção de Menores foi preso na manhã desta segunda-feira (23) por policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil (DC-POLINTER).

Após intenso trabalho de monitoramento e cruzamento de dados de inteligência, ele foi capturado em um dos acessos à comunidade do Boogie Woogie, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o criminoso, natural da Bahia, exercia a função de liderança no tráfico de drogas da região.

Ele já tinha sido preso em flagrante duas vezes, em 2014 e 2017.O preso foi surpreendido em um dos acessos à comunidade e não ofereceu resistência. Ele foi levado para a sede da DC-POLINTER para a formalização dos procedimentos de praxe. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.