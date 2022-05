Dois são mortos em confronto no Risca Faca, em Maricá

Dois homens foram mortos após iniciarem um confronto armado com policiais na Rua Almerinda Pereira da Rosa, na comunidade do Risca Faca, em Maricá, nesta segunda-feira (23). Com eles, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, um rádio comunicador e material entorpecente.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do 12ª BPM (Niterói) foram acionados ao local para averiguar uma denúncia que envolvia criminosos atirando contra agentes da Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) pela região. Ao chegarem no local, os militares descobriram que os criminosos envolvidos no caso estavam escondidos em uma casa do bairro. Próximo da residência, os policiais foram alvos de tiros e revidaram. Os acusados foram encontrados, após o cessar fogo, dentro da residência feridos. Uma outra parte dos bandidos conseguiu fugir.

Os dois criminosos feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inõa, onde não resistiram e viram a óbito. O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).