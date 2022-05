Idoso com deficiência motora é morto a tiros em Itaboraí

Um homem de 61 anos foi encontrado morto nesta manhã de segunda-feira (23) na Rua Oito, no bairro Vila Brasil, em Itaboraí. Ivan Silveira Duarte é aposentado e morava sozinho, sem filhos e sem esposa. Ele era o mais velho de sete irmãos, segundo testemunhas.

O corpo do idoso foi encontrado por policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) após acionamento. No local, os policiais constataram que se tratava de um homem que havia sido baleado em diversas partes do corpo. A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada para o caso.

Ele foi morto a tiros | Foto: Filipe Aguiar





A vítima, que morava próximo ao local do crime, possuía uma deficiência nas pernas, por isso, andava com dificuldades. Testemunhas contaram que a vítima era uma boa pessoa e não tinha envolvimento com nada ilícito.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. A DHNSG ainda não tem informações de suspeitos. A investigação do caso continua.