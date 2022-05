Deputado Flavio Serafini tem carro atingido por tiro durante evento no Rio

O deputado Estadual Flavio Serafini (PSOL), passou por um grande susto na madrugada de sábado (21), no Centro do Rio, ao ter seu carro alvejado por um tiro durante uma perseguição policial após um roubo. Ele não ficou ferido.

De acordo com informações, o parlamentar não estava no carro no momento do disparo. O incidente teria ocorrido por volta da 00:15h, em frente ao Armazém da Utopia, na região Portuária do Rio. Uma pessoa aguardava Serafini no veículo, mas o carro é blindado e ele não se feriu.

Após o episódio, Serafini registrou caso na na 5ª DP, Mem de Sá. De acordo com a Polícia Civil, a ação terminou com dois homens presos em flagrante por policiais militares após terem roubado o celular de um motorista de aplicativo.

Veículo é blindado | Foto: Divulgação





O parlamentar fez um desabafo em suas redes sociais. “É inaceitável que a nossa política de segurança seja orientada ao confronto nos fazendo vivenciar situações em que vidas são ceifadas em nome de aparelhos celulares e de uso desnecessário de força. Dessa vez a blindagem salvou um inocente de um tiro disparado pela própria polícia, mas muitas vezes o desfecho é trágico”, disse o deputado. Ele contou ainda que os homens estavam desarmados.