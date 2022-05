Madrasta suspeita de envenenar enteados é presa no Rio

Cíntia Mariano Dias, de 49 anos, que é suspeita de envenenar os enteados com chumbinho, foi presa no Rio na noite da última sexta-feira (20). Um deles, uma jovem de 22 anos, morreu em março.

O outro enteado, um adolescente de 16 anos, sobreviveu após passar mal depois de um almoço na casa da madrasta em que afirmou ter comido um feijão amargo e com pedrinhas azuis.

A mãe dos jovens, Jane Carvalho Cabral, suspeitou de envenenamento e procurou a 33ª DP para registrar o caso. Cíntia Mariano estava na 33ª DP, em Realengo, onde prestava depoimento sobre o caso, quando a prisão foi decretada.

"A prisão temporária de 30 dias foi decretada por homicídio tentado, qualificado, com emprego de veneno. Tudo leva a crer que a motivação seria ciúmes do relacionamento do marido com os filhos naturais", disse o delegado Flávio Rodrigues.