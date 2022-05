Polícia Civil prende acusado de estuprar vizinha em Magé

A equipe da 66ª DP (Piabetá) prendeu, nesta sexta-feira (20/05), um homem acusado de estuprar a vizinha. Ele foi localizado no município de Tocantins, em Minas Gerais.

O caso foi comunicado na delegacia no dia 19 de abril deste ano. Segundo a vítima, o autor invadiu sua casa, no bairro Parque Humaitá, em Magé, na Baixada Fluminense, e cometeu o estupro. A mulher fez exame de corpo de delito, que confirmou a violência sexual e real, pois foram encontrados vestígios de lesões que mostraram que a vítima tentou se defender e não deixar praticar o ato.

Os agentes levantaram informações, foram ao local e conseguiram imagens do acusado saindo da residência da vítima com uma camisa amarrada na cabeça como tentativa de disfarce. Os policiais analisaram as imagens e identificaram o autor. A equipe foi até a casa dele e encontrou uma camiseta semelhante a que ele havia usado no crime queimada no quintal.

Após um trabalho de inteligência, os agentes descobriram que o autor estava no município de Tocantins, em Minas Gerais. Com apoio da Polícia Civil mineira, a equipe da 66ª DP foi até a região, localizou e prendeu o acusado.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias. Segundo as investigações, o homem já respondeu por roubo e homicídio ligado à disputas no tráfico de drogas no estado de Minas Gerais.