Justiça pede prisão de bombeiro que atirou em atendente do McDonald's

A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva contra Paulo Cesar de Souza Albuquerque, sargento dos Bombeiros que atirou em um atendente do McDonald’s após uma discussão sobre um cupom de desconto, na Taquara, Zona Oeste do Rio, no último dia 9. Imagens das câmeras de segurança do local registraram o ocorrido.

Paulo Cesar é acusado de tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe. O atendente, identificado como Mateus Domingos Carvalho, de 21 anos, foi atingido no abdômen. Após o crime, o militar fugiu do local, conduta que segundo o juiz Gustavo Kalil está "a indicar, concretamente, que [ele] não pretende se submeter à aplicação da lei penal, um dos pressupostos da preventiva."

Em sua decisão, Kalil considerou ainda o registro de ocorrência, o auto de apreensão, o laudo de exame de corpo delito e o relatório médico do caso. A prisão preventiva também visa a proteção de testemunhas como o próprio Mateus e os demais funcionários do estabelecimento em que ocorreu o crime, que relatam temer uma reação do acusado.

Relembre o caso

De acordo com testemunhas, por volta das 2h da madrugada daquela segunda-feira (9), Paulo Cesar fez um pedido no drive-thru da unidade. No momento da retirada do lanche, ele tentou apresentar um cupom de desconto. Mateus tentou explicar que o voucher deveria ter sido apresentado no momento do pedido, mas o bombeiro insatisfeito quebrou o acrílico e desferiu um soco contra seu rosto, invadindo a loja e disparando contra ele, logo em seguida.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou que pediu a prisão do sargento filmado atirando contra o jovem. Paulo Cesar já possui passagens pela Polícia por ameaça e lesão corporal contra uma mulher, em 2012, e por invasão de terreno e violação de domicílio, em 2018.