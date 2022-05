Homens são detidos com notas falsas em São Gonçalo

Dois homens foram detidos por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente após tentarem utilizar notas falsas para fazer uma compra em um estabelecimento comercial localizado na Rua Doutor Pio Borges, no Pita, bairro de São Gonçalo, na última quinta-feira (19). Ambos foram liberados após serem ouvidos.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram abordados por populares que informaram sobre a dupla criminosa e a tentativa de utilizar notas falsas. Os agentes seguiram até o local informado do crime e abordaram os acusados, revistando-os. Os homens apresentaram nervosismo perto dos policiais. Os militares, por sua vez, encontraram, dentro do forro do teto do carro em que estavam os suspeitos, um envelope com R$ 1.800 em nove notas falsas de R$ 200.

Os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Federal em Niterói. O dinheiro falso que estava com eles foi apreendido assim como os dois aparelhos celulares deles. Os homens foram ouvidos e liberados, prometendo retornar para o prosseguimento da investigação.