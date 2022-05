São Gonçalo mantém redução nos índices de criminalidade em 2022

Com reduções nos indicadores de criminalidade desde o ano passado, o município de São Gonçalo se mantém quebrando recordes em 2022. Neste mês de abril, a cidade registrou a diminuição de 86,05% nos índices de roubos de carga, atingindo o menor número desde 2010. Em roubos de rua, a redução foi de 51,45%, sendo o menor índice desde 2004. Os dados são comparados ao mesmo período de 2021, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP).

No mesmo período, os resultados positivos ainda se estendem aos indicadores de roubo de veículos, com queda de 49,79%, sendo o menor número desde 2011; e letalidade violenta, com diminuição de 47,06%, se tornando a menor marca desde que o instituto passou a medir os dados de criminalidade.

Em um comparativo aos primeiros quatro meses deste ano, os apontamentos relacionados aos indicadores citados tornam-se ainda mais valiosos. Os registros de ocorrências de roubo de carga diminuíram 81,76%, alcançando a marca de menor número desde 2010 no período. Os indicadores de letalidade violenta reduziram 56,28%, sendo o menor número já registrado pelo instituto.

Ainda neste mesmo quadrimestre, os crimes de roubo de veículos diminuíram 49,81%, tendo redução de 512 ocorrências, em comparação ao mesmo período do ano passado. Já em relação aos índices de roubo de rua, a queda é de 44,91%, no quadrimestre deste ano. Esse é o menor número registrado neste tipo de crime, desde 2005, tendo uma diminuição de 662 ocorrências.

Por meio do policiamento ostensivo na cidade, realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente, que é integrada à Secretaria de Ordem Pública, e da Guarda Municipal, através de ações de patrulhamento nas principais vias, o município tem melhorado a sensação de segurança da população.

O alcance desses resultados foi possível através de um alinhamento estratégico entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo.