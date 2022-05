Polícia Civil prende homem que incendiou morador de rua com querosene

Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta quarta-feira (18), um homem, de 39 anos, acusado de tentar matar um morador de rua. Segundo as investigações, o autor despejou querosene na vítima, que sofre de esquizofrenia, acendeu um isqueiro e colocou fogo.

De acordo com os agentes, o acusado possui um depósito de materiais recicláveis no município de Barra do Piraí, na Região Sul Fluminense. Recentemente, a vítima entrou no local e procurou algum objeto de valor da loja. No dia 13 deste mês, o homem foi ao local onde o morador de rua passava a noite e cometeu o crime. A vítima se desesperou com o corpo em chamas e conseguiu chegar em um hospital. Estava em estado de choque e não teve condições de detalhar o ocorrido.

Inicialmente, as informações apontavam que o crime havia sido cometido em um ponto de ônibus, mas uma equipe da perícia esteve no local e não encontrou nenhum vestígio. Novas diligências foram efetuadas e os agentes descobriram o real local do crime e identificaram o autor.

Na delegacia, o acusado confessou o crime e disse que estava arrependido. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado.