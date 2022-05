Disque Denúncia lança a campanha “Risco de Vida ou Risco de Morte?”

O Disque Denúncia lança nesta quinta-feira (19), a quarta edição da campanha de combate ao roubo de combustíveis em dutos. Assinada pela Agência 11:21, o foco da campanha é na preservação da vida humana. Com o tema intrigante “Risco de Vida ou Risco de Morte?”, desta vez, a ideia é interagir com o público por meio deste questionamento, e mostrar que a resposta é simples: o certo é não correr riscos.

Uma landing page foi desenvolvida e estará disponível com o endereço http://vidaoumorte.com.br/ como mais um canal para a população denunciar, além dos já conhecidos telefone (21) 2253-1177 e o Aplicativo “Disque Denúncia RJ” – disponível para baixar gratuitamente nas lojas Google Play Store ou Apple Store.

A “Risco de Vida ou Risco de Morte?” terá alcance em todo o estado do Rio de Janeiro por meio dos veículos de imprensa, publicitários e dos canais digitais, no entanto, será intensificada na Baixada Fluminense, principalmente nas regiões onde passam dutos e que são alvos de criminosos para praticarem os roubos. Durante a extração ilegal do combustível “in natura” nos dutos, podem ocorrer vazamentos e causar explosões e mortes.

O Diretor-Geral do Disque Denúncia – Renato Almeida – acrescentou: “A campanha é uma importante iniciativa para ajudar as instituições policiais a combater essas ações criminosas. Roubar combustíveis além de ser crime, pode matar, inclusive quem não tem qualquer relação com o roubo, por isso, a denúncia é tão importante”.